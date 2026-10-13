Shirt basketballegende Jordan verkocht voor recordbedrag

WASHINGTON (ANP/DPA) - Een wedstrijdshirt dat de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan droeg tijdens de NBA-finale van 1998 is verkocht voor het recordbedrag van 14 miljoen dollar (ongeveer 12,55 miljoen euro). Volgens het Amerikaanse veilinghuis Hunt Auctions is dit de hoogste prijs die ooit is betaald voor basketbalmemorabilia.

Een vastgoedontwikkelaar uit Florida zou het bedrag hebben neergelegd voor het rode shirt van Chicago Bulls met Jordans iconische nummer 23; hij droeg dit tijdens de tweede wedstrijd van de finale tegen de Utah Jazz.

Het is niet het duurste sportshirt dat ooit is verkocht. Dat record staat op naam van een shirt van New York Yankees, gedragen door honkballegende Babe Ruth tijdens de World Series van 1932; dit leverde in 2024 een bedrag op van 24,12 miljoen dollar (circa 21,62 miljoen euro).

Het seizoen 1997/98 was Jordans laatste bij Chicago Bulls. De club won onder zijn aanvoering zes NBA-titels tussen 1991 en 1998.