Jiry verrast door kille Iris bij reünie B&B vol Liefde: “Ik stond perplex”

Kijkers van het RTL-programma B&B vol Liefde zagen oud-militair Jiry (43) plotseling zijn biezen pakken bij B&B-eigenaresse Iris (50). Maar volgens Jiry zelf kwam dat vertrek helemaal niet uit de lucht vallen.

Tussen de bewuste date en zijn vertrek zat namelijk een rustdag. Kandidaten verblijven dan in een hotel in de buurt voordat de camera's weer gaan draaien. Op die dag hadden Jiry en Iris contact via de app én aan de telefoon.

Verbaasd

"Ik was daarom ook verbaasd dat Iris zo verrast reageerde, omdat we in mijn beleving helder hadden besproken dat ik weg zou gaan en waarschijnlijk niet meer terug zou komen", zegt hij tegen Veronica Superguide

Op de reünie klonk het anders. Daar noemde Iris zijn vertrek een "donderslag bij heldere hemel" en verweet ze hem een gebrek aan "wederzijdse transparantie". Jiry had juist een warm terugblikmoment verwacht. "Vanaf het moment dat ik aangaf dat er geen liefde meer in zat voor mij, sloeg de energie bij haar om. Ik was een beetje perplex door de dingen die ze zei, dat had ik niet zien aankomen."

Geen spijt

Spijt heeft hij niet. Na de opnames vroeg hij zich af of hij ergens voor was weggerend, maar hij noemt zijn vertrek een weloverwogen keuze. Sinds de reünie hebben de twee geen contact meer gehad. Wil Iris alsnog praten, dan gaat hij dat gesprek niet uit de weg.

En de liefde? Er zijn nieuwe contacten gelegd en oude contacten hersteld. Meer wil Jiry er voorlopig niet over kwijt.