Dip in aantal hypotheekaanvragen, vooral minder huizenkopers

DE MEERN (ANP) - Het aantal hypotheekaanvragen heeft in januari een stevige daling laten zien vergeleken met de eerste maand van vorig jaar. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) namen vooral de aanvragen voor de aankoop van een woning af. Dit waren er ruim een kwart minder dan een jaar terug.

Het merendeel van alle Nederlandse hypotheekaanvragen loopt via HDN, dat een platform biedt om de kredietverstrekking te vergemakkelijken. Daardoor geven de cijfers van de organisatie doorgaans een goed beeld van de hypotheekmarkt.

In januari zijn via HDN in totaal 36.412 hypotheekaanvragen verstuurd. Dat is bijna 17 procent minder dan in januari 2025. Destijds was sprake van een piekmaand, gedreven door zeer gunstige hypotheekrentes. Maar ook december was met 43.871 aanvragen nog sprake van een hoog niveau.

Van de aanvragen waren er vorige maand 20.511 van huizenkopers. Het aandeel kopers daalde daardoor naar 56 procent, terwijl dit in de afgelopen maanden langere tijd stabiel rond de 63 procent lag.