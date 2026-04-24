Meer lintjes voor mannen, verschil wordt heel langzaam kleiner

DEN HAAG (ANP) - Van elke tien koninklijke onderscheidingen bij de lintjesregen gaan meer dan zes naar een man. Minder dan vier op de tien lintjes zijn voor vrouwen. Het verschil wordt kleiner, maar dat gaat met heel kleine stapjes.

Bij de lintjesregen is vrijdag aan 3633 mensen een koninklijke onderscheiding toegekend. Het gaat om 2279 mannen (62,7 procent) en 1354 vrouwen (37,3 procent). Vorig jaar kregen vrouwen 37,1 procent van de lintjes. Dat was de eerste keer in jaren dat het aandeel boven de 37 procent uitkwam. In 2019 kregen vrouwen 34,99 procent van de lintjes. In 2022 was dat opgelopen naar 36,13 procent.

Vrouwen krijgen naar verhouding vaker de laagste onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Die gaat vooral naar mensen die in hun eigen woonplaats veel vrijwilligerswerk doen. Van alle vrouwen die dit jaar zijn onderscheiden, kreeg 91,9 procent dat lintje. Bij de mannen gaat het om 87,7 procent.

Mannen vaker geridderd

Mannen worden juist relatief vaak benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een stapje hoger. Die onderscheiding is bestemd voor "verdiensten met een regionale of zelfs landelijke uitstraling en betekenis". Ruim 11 procent van de mannen ontving dat lintje, tegen 7,3 procent van de vrouwen.

De verhoudingen zijn wel min of meer gelijk bij de ridders in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat lintje is bestemd voor mensen die zeer uitzonderlijke dingen doen voor de samenleving, zoals wetenschappelijk onderzoek of culturele bijdragen. Die onderscheiding ging dit jaar naar 0,22 procent van de mannen en 0,22 procent van de vrouwen.