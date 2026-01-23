Chipmaker Intel hard onderuit op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Intel ging vrijdag hard onderuit op de beurzen in New York. De grote chipfabrikant leed afgelopen kwartaal meer verlies dan verwacht en gaf een tegenvallende verwachting af voor het huidige kwartaal. Volgens topman Lip-Bu Tan werkt Intel hard aan het opvoeren van de productie om aan de sterke vraag van klanten naar serverchips voor AI-datacenters te kunnen voldoen. Het aandeel, dat voorafgaand aan de resultaten sterk was gestegen, raakte zo'n 14 procent aan waarde kwijt.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na het koersherstel in de afgelopen twee dagen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 49.085 punten. De brede S&P 500-index zakte 0,2 procent naar 6902 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 23.415 punten.

De Amerikaanse beursgraadmeters hebben de zware koersverliezen van het begin van de week wel grotendeels weggewerkt. De beursweek stond vooral in het teken van de onrust rond Groenland door het dreigement van president Donald Trump om Groenland in te lijven.