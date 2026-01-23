Bezoekersaantal Nationaal Archief omhoog door oorlogsarchief

DEN HAAG (ANP) - De bezoekersaantallen van het Nationaal Archief in Den Haag zijn vorig jaar flink gestegen ten opzichte van de jaren ervoor. Volgens de organisatie komt dat "door alle aandacht" voor het oorlogsarchief, ofwel het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Daarin staan dossiers van zo'n 425.000 mensen die na de oorlog zijn onderzocht wegens mogelijke collaboratie met de nazi's.

Uit het CABR werden vorig jaar 55.546 stukken opgevraagd. Dat is bijna vijf keer zoveel als in 2024 (11.269 stukken). Uit het hele Nationaal Archief werden 125.853 stukken gereserveerd, 37 procent meer dan in het jaar ervoor.

Het aantal unieke bezoekers van het Nationaal Archief die stukken aanvroegen, verdubbelde naar 14.405 van 7224 in het jaar ervoor. Van die bezoekers reserveerde 78 procent een CABR-stuk. In 2024 was dat nog 27 procent.

Bijna 5 miljoen bezoeken

Het totaal aantal bezoekers lag op 23.608. Dat aantal ligt hoger, omdat onderzoekers vaak iemand meebrachten of omdat bezoekers meerdere keren terugkwamen.

Het websitebezoek steeg ook aanzienlijk. Het Nationaal Archief zag bijna 5 miljoen bezoeken, 68 procent meer dan een jaar eerder. Pagina's die betrekking hebben op het CABR trokken ruim 1,3 miljoen bezoeken, tegen ruim 112.000 in 2024. Dat zijn er zo'n twaalf keer meer.