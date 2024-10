DEN HAAG (ANP) - Het is dinsdag tijdens de avondspits "zeer druk" op de weg. Op het hoogtepunt stond er 1050 kilometer file. Het gaat volgens de ANWB om de derde drukste avondspits van het jaar en dat terwijl het herfstvakantie is in het midden en het noorden van het land.

Veel files staan in het midden van het land, zegt een woordvoerder. Daar ziet de ANWB recreatieverkeer en woon-werkverkeer op de wegen samenkomen, zoals op N-wegen bij de Veluwe.

Dat het tijdens de herfstvakantie zo druk is, komt volgens de zegsman ook door het ingaan van de wintertijd afgelopen weekend. Daardoor is het 's avonds eerder donker.

Rijkswaterstaat noemt de drukte tijdens de vakantie "vrij opvallend". Die spreekt zelf van de op twee na drukste dinsdagspits van het jaar. "Enkele incidenten zorgen voor lange files, maar het merendeel van de vertragingen heeft geen specifieke oorzaak", aldus Rijkswaterstaat.