Chiptoeleverancier ASMI ziet orderboek krimpen

ALMERE (ANP) - Chiptoeleverancier ASM International (ASMI) heeft afgelopen kwartaal voor 702 miljoen euro aan nieuwe orders ontvangen, 4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar kromp het orderboek met 10 procent, werd dinsdag bekend.

De omzet van het concern ging in het afgelopen kwartaal wel omhoog, met 23 procent tot 836 miljoen euro. De nettowinst klom, van 159 miljoen vorig jaar, tot 202,4 miljoen euro. Volgens het bedrijf bleef de winstmarge in het tweede kwartaal "gezond", mede dankzij een gunstige productmix. Ook was er sprake van aanhoudend sterke verkopen aan China.

Volgens ASMI vertoonden de marktomstandigheden in het tweede kwartaal een gemengd beeld. De groei van de AI-activiteiten zorgt voor aanhoudende capaciteitsuitbreidingen, terwijl de omstandigheden in "de meeste andere marktsegmenten nog steeds zwak zijn."