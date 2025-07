Paret-Peintre bezorgt geplaagde ploeg weer succes in Tour

MONT VENTOUX (ANP) - Dankzij Valentin Paret-Peintre klaarde dinsdag in de Tour de France de sfeer weer op bij wielerploeg Soudal Quick-Step. Het Belgische team verloor zaterdag zijn kopman Remco Evenepoel, die na een derde slechte dag afstapte. "Het was niet makkelijk, maar de knop moest om", vertelde de 24-jarige Fransman nadat hij op de Mont Ventoux zichzelf en zijn ploeg had beloond met de ritzege.

"We hebben als ploeg geweldig gewerkt", doelde hij met name op de Nederlander Pascal Eenkhoorn en de Belg Ilan Van Wilder, die met Paret-Peintre deel uitmaakten van een grote kopgroep. "Ik voelde me heel goed en zij hebben geweldig gewerkt voor mij." In de slotkilometer, toen hij met de Ier Ben Healy en de Colombiaan Santiago Buitrago voorop reed, kwam Van Wilder weer aansluiten. "Ilan zette zich even op kop. Het was moeilijk om Healy te lossen, maar ik kende de aankomst en wist waar ik mijn sprint moest inzetten. Het is een zege voor de ploeg."