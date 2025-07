Openbaar Ministerie 'beperkt telefonisch bereikbaar'

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie is "beperkt telefonisch bereikbaar", meldt het OM dinsdag op de eigen website. "Alle arrondissementsparketten, het Ressortsparket en het Slachtofferloket zijn - beperkt - telefonisch bereikbaar via de reguliere nummers", zo staat te lezen.

Daarnaast zegt het OM ook niet bereikbaar te zijn per e-mail. Over de oorzaak van de storing is niets bekendgemaakt. Wel is te lezen dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

Vorige week vrijdag maakte het OM bekend dat bij de organisatie alle interne systemen losgekoppeld zijn van het internet. De aanleiding was een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) dat er "een kwetsbaarheid" zit in het systeem waarmee gebruikers toegang krijgen tot de kantoorautomatisering, de zogeheten Citrix NetScalers. Het OM houdt er rekening mee nog weken afgesloten te zijn van internet.

Of het beperkt of niet werken van de telefoon met de eerdere problemen te maken heeft, is niet duidelijk.