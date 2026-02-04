ECONOMIE
CK Hutchison wil compensatie voor nietige havencontracten Panama

door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 9:29
PANAMA-STAD (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Een dochterbedrijf van CK Hutchison eist een schadevergoeding van Panama nadat de contracten om twee havens aan het Panamakanaal te exploiteren nietig zijn verklaard. De hoogste rechtbank van Panama oordeelde dat de concessies om havens aan beide uiteinden van de waterweg te exploiteren "ongrondwettelijk" zijn.
Het Hongkongse conglomeraat CK Hutchison meldde dat dochterbedrijf Panama Ports Company (PPC) een schadevergoeding eist via een arbitrageprocedure bij de Internationale Kamer van Koophandel. De havens zijn sinds 1997 in handen van CK Hutchison. Die concessie werd in 2021 nog met 25 jaar verlengd.
Het nietig verklaren van het contract brengt een mogelijke verkoop van de havens aan de Amerikaanse investeerder BlackRock en rederij MSC in gevaar. Die deal is een gevolg van de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat China het Panamakanaal in handen heeft. Hij stuurde aan op de verkoop van de havenactiviteiten van CK Hutchison.
