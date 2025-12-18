Claimclub zet mkb-claim tegen ABN AMRO door in hoger beroep

AMSTERDAM (ANP) - De Stichting Massaschade & Consument (SMC) wil via een hoger beroep opnieuw proberen compensatie af te dwingen van ABN AMRO voor een groep zakelijke klanten die jarenlang te veel rente zouden hebben betaald. De rechtbank in Amsterdam oordeelde in juli dat de ondernemers namens wie de claim was ingediend te veel van elkaar verschillen voor zo'n collectieve zaak en verklaarde de claimorganisatie niet-ontvankelijk. Daar wil de stichting het niet bij laten zitten.

"Voor ons is dit vonnis moeilijk te rijmen met de feiten. Het zogeheten 'OndernemersKrediet' dat ABN AMRO aanbood was namelijk een standaardproduct: over de voorwaarden kon niet worden onderhandeld", stelt SMC donderdag in een verklaring. Het gaat om mkb'ers met een doorlopend krediet met variabel rentetarief. Volgens de stichting zijn ze gedupeerd doordat de bank hun rente na 2008 niet liet meedalen met de marktrente.

Eerder tuigden grote Nederlandse banken wel regelingen op voor consumenten die jarenlang te veel rente betaalden op hun doorlopend krediet. ABN AMRO compenseerde honderdduizenden particuliere klanten. Daarmee waren honderden miljoenen euro's gemoeid. SMC heeft echter beweerd dat mkb'ers over een periode van vijftien jaar miljarden euro's te veel rente hebben betaald.