Met deze doorbraak kunnen muggen veel gemakkelijker worden bestreden

Wetenschappers hebben een methode ontwikkeld om mannelijke muggen te scheiden van vrouwelijke muggen. Dat klinkt misschien niet zo spectaculair, maar voor de bestrijding van muggen is dit eigenlijk een doorbraak.

Het probleem bij muggenbestrijding is namelijk dat alleen de vrouwtjes steken en ziektes verspreiden. Bij veel bestrijdingsmethoden worden daarom massaal mannelijke muggen vrijgelaten die geen ziektes kunnen overbrengen. Maar eerst moeten die mannetjes wel gescheiden worden van de vrouwtjes, en dat bleek tot nu toe bijzonder lastig.

Onderzoekers hebben nu een oplossing gevonden specifiek voor de Aziatische tijgermug. Ze hebben een bepaald gen in de muggen aangepast waardoor alle muggen een gelige kleur krijgen in plaats van de normale zwarte strepen. Dit gen speelt namelijk een rol bij de aanmaak van donker pigment in het lichaam van de mug.

Vervolgens bouwden ze een herstel-gen in, gekoppeld aan een ander gen genaamd nix. Dit nix-gen zorgt ervoor dat genetische vrouwtjes zich ontwikkelen als mannetjes. Het herstel-gen zorgt er dan weer voor dat de donkere kleur terugkomt. Het eindresultaat: alle mannetjes zijn donker en alle vrouwtjes blijven geel. Ze zijn nu dus met het blote oog van elkaar te onderscheiden.

Waarom is dit zo belangrijk?

Tot nu toe werden muggen meestal gescheiden op basis van grootte. Vrouwelijke poppen zijn namelijk net iets groter dan mannelijke. Maar dit verschil is klein en de methode is niet erg betrouwbaar. Er sluipen nog regelmatig vrouwtjes doorheen en het sorteren kost veel tijd en geld.

Met deze nieuwe methode kunnen medewerkers in kweekfaciliteiten in één oogopslag zien welke muggen mannelijk zijn. De onderzoekers ontdekten nog meer voordelen: de gele vrouwtjes ontwikkelen zich langzamer dan de donkere mannetjes. Dat maakt het scheiden nóg makkelijker, want de mannetjes zijn eerder volgroeid.

Binnenkort meer dan enkel Aziatische tijdermuggen

De methode werkt nu voor de Aziatische tijgermug, een van de belangrijkste verspreiders van ziektes wereldwijd. Maar de onderzoekers denken dat dezelfde aanpak gebruikt kan worden voor andere muggensoorten. Ze kunnen namelijk andere genen kiezen die ook een goed zichtbaar verschil geven tussen mannetjes en vrouwtjes.