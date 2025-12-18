ECONOMIE
Trump Media gaat fuseren met kernfusiebedrijf TAE

Economie
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 16:43
anp181225190 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het bedrijf Trump Media & Technology Group van de Amerikaanse president Donald Trump, dat onder meer zijn socialemediaplatform Truth Social bezit, gaat fuseren met TAE Technologies. Dat bedrijf is bezig met de ontwikkeling van kernfusietechnologie. Met de transactie die geheel in aandelen wordt afgehandeld, is meer dan 6 miljard dollar gemoeid.
De aandeelhouders van beide bedrijven zullen daarbij de helft van de gecombineerde onderneming bezitten. Volgens een verklaring zal daardoor een van de eerste beursgenoteerde bedrijven op het gebied van kernfusie ontstaan. Volgend jaar wil de nieuwe onderneming beginnen aan de eerste kernfusiecentrale op grote schaal, afhankelijk van goedkeuringen.
Volgens de bedrijven zullen de Verenigde Staten door kernfusie "de AI-revolutie winnen" en "de wereldwijde economische dominantie" behouden. Momenteel zijn er nog geen commerciële kernfusiecentrales in gebruik in de wereld.
