Nexperia beschuldigt oud-topman van verspreiden 'onwaarheden'

Economie
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 11:50
anp201025112 1
NIJMEGEN (ANP) - Nexperia beschuldigt de aan de kant geschoven topman Zhang Xuezheng van moederbedrijf Wingtech van het verspreiden van onwaarheden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het bericht dat de Chinese tak van het bedrijf onafhankelijk zou opereren.
Zhang, die ook wel bekendstaat als 'Wing', werd aan de kant gezet bij Nexperia na een zaak van bestuursleden en de Nederlandse staat bij de ondernemingskamer in Amsterdam. Dat gebeurde na klachten over wanbestuur.
"Deze situatie is ontstaan door ongeoorloofde acties van onze voormalige CEO Wing Zhang, die na een gerechtelijke procedure formeel is geschorst door een bevoegde rechtbank en op geen enkele wijze bevoegd is om Nexperia te vertegenwoordigen", laat Nexperia in een verklaring weten. "We betreuren het dat bepaalde individuen toch de behoefte voelen om deze onwaarheden te verspreiden."
