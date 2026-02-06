Uber moet 8,5 miljoen betalen na seksueel misbruik door chauffeur

Uber moet 8,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen aan een vrouw die zegt dat ze op 19-jarige leeftijd seksueel is misbruikt door een Uber-chauffeur. Dat heeft een jury in het Amerikaanse Phoenix bepaald.

Het is de eerste keer dat de taxidienst aansprakelijk wordt gesteld voor het niet voorkomen van een aanranding of verkrachting van een passagier. Voor Uber dreigt nu een kostbare schikking, aangezien in de Verenigde Staten nog bijna 3000 soortgelijke zaken tegen het bedrijf lopen.

De chauffeur zou zich aan de vrouw hebben vergrepen tijdens een nachtelijke rit in 2023. Ze zou onder invloed van alcohol zijn geweest.

Haar advocaten eisten 24 miljoen dollar als compensatie voor haar geestelijke gezondheidsschade en 120 miljoen dollar aan punitieve schadevergoeding om Uber te straffen voor zijn lakse veiligheidsnormen. Zover wilde de jury niet gaan. De jury oordeelde dat hoewel het bedrijf nalatig was met zijn veiligheidsmaatregelen, die nalatigheid niet van doorslaggevende aard was in het veroorzaken van de schade van de vrouw.