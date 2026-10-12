ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV: chaos in winkels Albert Heijn door IT-problemen

Economie
door anp
anp121026186 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Door problemen met de IT-systemen is het momenteel chaos in de winkels van Albert Heijn, zegt Jacqueline Twerda, vakbondsvrouw bij CNV. Volgens haar zijn medewerkers momenteel vooral bezig met het plakken van prijsstickers op de schappen, omdat de vermelde prijzen in de winkel regelmatig niet kloppen. De IT-systemen zijn naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht, hoorde Twerda van medewerkers.
Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. "Ook de medewerkers wordt niet verteld wat er aan de hand is, ze krijgen alleen maar updates van werkzaamheden die ze moeten doen. Er wordt niets gezegd over de oorzaak. Ze zitten in onzekerheid en moeten afwachten", aldus Twerda.
Volgens haar gaat het vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat "met kunstgrepen".
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-12 om 07.21.52

Overwinteren in Spanje: hier is het in januari echt het warmst

box3-geldkist

1,2 miljoen mensen betalen straks voor het eerst box 3: het kabinet noemt nu zelf het aantal

318161556_m

Oekraïne bombardeert Russische datacenters en opeens zijn AfD, Trump en Musk al hun vriendjes kwijt

86628382_m

Kiwi met schil eten: de voordelen zijn eindeloos (maar moet je dat echt willen?

247548256_m

Is Nederland nou echt zo duur? Een brede prijsvergelijking

218578136_m

Deense hartprofessor komt met simpel advies om hoge bloeddruk te verlagen

Loading