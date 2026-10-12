In veel auto's van opa en oma staat een tweede babyzitje op de achterbank, voor de dagen dat de kleinkinderen komen. Heb je een Britax Römer BABY-SAFE PRO, kijk dan even hoe dat zitje erin staat. De fabrikant roept het stoeltje terug, en in één stand is het niet meer veilig.

Het gaat mis in de ligstand

Britax Römer is een terugroepactie gestart voor een specifieke serie van de BABY-SAFE PRO, meldt Productwaarschuwing.nl . Het gaat om stoeltjes die zijn geproduceerd tussen 26 december 2025 en 30 september 2026.

Het risico zit vooral in één combinatie: het zitje in de ligstand op een isofix-basis, zoals de Vario Base 5Z. Volgens Productwaarschuwing.nl blijkt uit botsproeven van Stiftung Warentest dat de vergrendeling in die stand bij een frontale botsing los kan raken. Het stoeltje biedt het kind dan onvoldoende bescherming.

In de crashtest schoot de gesp open

De ANWB en de Consumentenbond waarschuwden al op 5 en 6 oktober voor het zitje. Samen met onder meer de Duitse ADAC en Stiftung Warentest testen zij twee keer per jaar nieuwe autostoeltjes, schrijft AutoReview. Die tests zijn strenger dan de wettelijke eisen.

In de frontale botsproef stond het zitje achterwaarts gericht, in de ligstand, op de Vario Base 5Z. De gordelsluiting ging open en de testdummy werd uit het zitje geslingerd. Volgens de Consumentenbond brak de gordelsluiting bovendien los van de zitschaal. Veel winkels verkopen deze combinatie, aldus de bond. De ANWB omschreef de gevolgen zo:

Het kind wordt dan niet meer door het harnas tegengehouden. Hierdoor neemt het risico op ernstig letsel sterk toe. - ANWB

Toen zei Britax Römer nog dat het de oorzaak onderzocht. Op 10 oktober volgde de officiële terugroepactie, inclusief een productieperiode.

Je hoeft het zitje niet weg te doen. Alleen de ligstand op de isofix-basis is voortaan taboe.

Op deze twee manieren kan het nog wel

De Consumentenbond testte het stoeltje ook rechtop en met de autogordel in plaats van het isofix-onderstel. Daarbij deden zich geen problemen voor. Volgens de terugroepmelding kun je de BABY-SAFE PRO daarom veilig blijven gebruiken als je:

het zitje rechtop op de basis zet, of

het zitje zonder isofix-basis rechtstreeks vastzet met de 3-punts autogordel van de auto.

Kies je voor de autogordel, let er dan op dat die goed door de geleiders loopt en stevig is aangetrokken, adviseert de ANWB.

Of jouw zitje eronder valt, hoor je later

Hier zit voorlopig het lastige punt. Volgens Productwaarschuwing.nl kun je binnenkort op de website van Britax Römer nagaan of jouw exemplaar onder de terugroepactie valt. Is dat zo, dan krijg je instructies voor de verdere afhandeling. Tot die controle online staat, is de veiligste aanname dat jouw zitje eronder valt.

Het is niet de eerste keer dat Britax Römer babyzitjes terugroept. In 2023 en 2024 ging het om de Baby-Safe 5Z en 5Z2, toen vanwege de draagbeugel. Die stoeltjes werden volgens Productwaarschuwing.nl vervangen door een Baby-Safe Pro of een gelijkwaardig product. Of jouw exemplaar onder de nieuwe actie valt, hangt af van de productiedatum.

De volledige uitslag van de autostoeltjestest van de ANWB en de Consumentenbond verschijnt eind oktober, meldt Hart van Nederland.

Wat je nu kunt doen