Honderden arrestaties Qatar voor delen beelden Iraanse aanvallen

DOHA (ANP/AFP) - Qatar heeft 313 mensen gearresteerd voor het delen van beelden en "misleidende informatie" tijdens de dagenlange aanvallen van Iran, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Iran voert vergeldingsaanvallen uit op landen in het Midden-Oosten na de Amerikaans-Israëlische aanvallen van vorige week.

Qatar wordt dagelijks bestookt met Iraanse drones en raketten. De arrestanten "filmden en verspreidden videoclips en publiceerden misleidende informatie en geruchten die voor onrust zouden kunnen zorgen".

Ook in Bahrein en Koeweit zijn mensen gearresteerd voor het delen van beelden over de aanvallen. Andere landen als Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten waarschuwden dat het filmen en verspreiden van beelden over de aanvallen niet is toegestaan.

Ondanks de waarschuwingen blijven beelden van raketten, drones en de nasleep van de oorlog circuleren op sociale media en in groepschats.