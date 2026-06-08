CNV hekelt afschaffing compensatie ontslagvergoeding zieken

UTRECHT (ANP) - Tienduizenden langdurig zieken dreigen hun ontslagvergoeding mis te lopen door maatregelen van het kabinet-Jetten. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. De bond hekelt de kabinetskeuze om werkgevers niet meer te gaan compenseren als ze een transitievergoeding moeten betalen aan medewerkers die na twee jaar ziekte ontslag krijgen. Gedupeerden lopen daardoor gemiddeld 17.000 euro mis, becijfert CNV.

"Het is opnieuw een kabinetsmaatregel die de zwaksten dupeert", zegt CNV-voorzitter Hans Van den Heuvel. Hij wijst erop dat de regeling eerder juist in het leven was geroepen omdat veel werkgevers de transitievergoeding niet wilden betalen.

De vakbondsman roept de politiek op om de compensatieregeling toch in stand te houden. "Het is onbegrijpelijk dat het kabinet deze bescherming wil afbreken. Zeker nu er al zo gekort wordt op de WIA is dit een nieuwe klap."

De bonden liggen al langer op ramkoers met het kabinet, omdat ze boos zijn over bezuinigingsplannen op sociale zekerheid. In het ov staat 24 juni al een staking gepland.