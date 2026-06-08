ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olieprijzen hard omhoog door geweld in Midden-Oosten

Economie
door Redactie
maandag, 08 juni 2026 om 7:21
bijgewerkt om maandag, 08 juni 2026 om 7:28
anp080626055 1
De olieprijzen gingen maandagochtend hard omhoog door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten. Israël heeft militaire doelwitten in Iran aangevallen na Iraanse raketaanvallen op Israël. Daarmee is er weer onzekerheid ontstaan over een vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten en een volledige heropening van de Straat van Hormuz voor olietankers.
De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 4,4 procent tot 94,56 dollar en Brentolie werd 4,5 procent duurder op 97,29 dollar per vat.
Iran vuurde raketten op Israëlische doelen als vergelding voor Israëlische aanvallen op Libanon. Daarop sloeg Israël weer terug met aanvallen op Iraanse doelen in het westen en midden van het land.
Op de aandelenbeurzen in Azië waren maandag ook koersverliezen te zien, mede door het hernieuwde geweld in het Midden-Oosten en de sterk stijgende olieprijzen.
loading

POPULAIR NIEUWS

101330824_m

Gestoken door een onbekend beestje? Eerst kijken, dan pas krabben

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

artikel_13641_afbeelding

De juridische valkuilen van ontslag tijdens ziekteverzuim

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

Scherm­afbeelding 2026-06-07 om 06.50.20

Veelvliegers delen de 34 beste reisrugzakken voor zorgeloze vakanties (vanaf 19 dollar)

Loading