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CNV Jongeren hekelt uitspraken Brekelmans over parttime werken

Economie
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 15:26
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UTRECHT (ANP) - De jongerentak van vakbond CNV hekelt de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans over het parttime werken van jongeren. Brekelmans pleitte in zijn Binnenhoflezing woensdag om vijf dagen werken weer als norm te stellen. Hij wees ook op de werkcultuur bij techbedrijven in China, waar mensen volgens hem 72 uur in de week werken.
"De VVD lijkt ons terug te willen brengen naar de negentiende eeuw", reageert voorzitter van CNV Jongeren Casper Cornelisse. "Het moet volgens hem meer zoals bij Chinese techbedrijven, waar medewerkers zes dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur werken: 72 uur per week."
Cornelisse wijst ook op de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. "Vergeet niet: dit is dezelfde partij die op onze sociale zekerheid wil bezuinigen. Jongeren stromen nu in groten getale in de WIA vanwege mentale klachten. Maar in plaats van dit te verminderen, kiezen ze ervoor om het systeem dat ze zou moeten opvangen af te breken."
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