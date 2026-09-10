Lagarde heeft 'niets te melden' over eventueel eerder vertrek

BERLIJN (ANP) - Over een eventueel eerder vertrek van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank is "niets te melden". Dat zei ze in een toelichting op het rentebesluit van de centrale bank voor de eurozone.

Ze kreeg op de persconferentie in Berlijn de vraag in hoeverre mediaberichten over een stap naar het Wereld Economisch Forum klopten. Vorig jaar schreef zakenkrant Financial Times dat Lagarde in gesprek was om voorzitter te worden van de organisatie achter de jaarlijkse bijeenkomst van invloedrijke mensen in Zwitserland. Ze zou dan haar termijn bij de ECB tot oktober 2027 niet afmaken. Vorige maand berichtte Bloomberg dat het WEF Lagarde nog steeds ziet zitten als toekomstig voorzitter.

"Als iets hierover te melden is, zou u het als eerste weten, na mijn kleinkinderen", antwoordde Lagarde op de vraag van de journalist. "Maar op dit moment is er niets te melden."