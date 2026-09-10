Oliewinning Saudi-Arabië op laagste niveau sinds 1990

RIYAD (ANP/BLOOMBERG) - De oliewinning in Saudi-Arabië is door de Iranoorlog gedaald tot het laagste niveau sinds 1990. Recente aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran hebben het nog lastiger gemaakt om olie te produceren en exporteren.

De regering in Riyad heeft oliekartel OPEC laten weten dat de dagelijkse productie vorige maand met 1,9 miljoen vaten is gedaald tot ruim 6,2 miljoen. Dat is nog minder dan in april, toen al sprake was van de laagste productie sinds het begin van de Golfoorlog van begin jaren negentig.

Het lukte Saudi-Arabië vorige maand 7,1 miljoen vaten olie per dag aan klanten te leveren, iets meer dan er werd opgepompt. Dit suggereert dat het land mogelijk wat voorraad heeft aangesproken.

Door de Straat van Hormuz varen vanwege de oorlog al maanden amper olietankers. De laatste tijd heeft Saudi-Arabië ook weer last van door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen. Recent werden daarom nog meerdere energie-installaties stilgelegd. De olieprijzen zijn ook weer flink gestegen.