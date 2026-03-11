ECONOMIE
CNV vraagt kabinet om verlaging brandstofaccijns met 20 cent

Economie
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 6:00
anp110326026 1
UTRECHT (ANP) - Het kabinet moet de brandstofaccijns tijdelijk met 20 cent verlagen nu de olieprijzen zo hoog zijn. Deze oproep doet CNV aan het kabinet naar aanleiding van de sterk opgelopen brandstofprijzen door de onrust in het Midden-Oosten.
"Het grootste deel van de prijs die we aan de pomp betalen, is belasting", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "De politiek is dus aan zet. Deze belasting moet tijdelijk omlaag, want miljoenen werkenden leggen nu stevig toe op hun reiskosten. Verlaag de accijns met 20 cent, dat scheelt enorm voor werkenden."
"De verpleegkundige, monteur en stratenmaker kunnen niet thuiswerken. Mensen met praktische beroepen, vaak wonend in de regio, betalen nu de hoofdprijs", meent de vakcentrale. Volgens onderzoek van de bond leggen vier op de vijf werkenden steeds meer toe op hun reiskosten en kan 40 procent moeilijker rondkomen door de hoge brandstofprijzen.
Uit datzelfde onderzoek meldt 81 procent van de werkenden dat de reiskostenvergoeding van hun werkgever niet toereikend is om alle reiskosten te dekken. Een kwart zegt over de grens te tanken, omdat de brandstof daar goedkoper is. "De politiek moet daarom nu over de brug komen. De brandstofprijs is absurd hoog", aldus Fortuin.
