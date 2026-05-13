CO2-heffing industrie levert voor het eerst geld op

DEN HAAG (ANP) - Voor het eerst sinds de CO2-heffing voor de industrie bestaat, heeft de overheid er in 2025 geld aan overgehouden. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) moeten bedrijven samen tussen de 37 en 97 miljoen euro betalen aan CO2-heffing.

De ongeveer 250 bedrijven die de CO2-heffing voor de industrie moeten betalen, krijgen ook zogeheten dispensatierechten. Dat zijn vrijstellingen om toch uit te kunnen stoten.

De NEa heeft afgelopen maand ongeveer 39,4 miljoen zogenoemde dispensatierechten verdeeld. Maar die hoeveelheid rechten is net iets lager dan wat de industrie samen heeft uitgestoten: ongeveer 41,1 miljoen ton CO2. Daardoor hebben bedrijven dus niet genoeg vrijstelling en moeten ze bijbetalen. De uiteindelijke heffing komt neer op 21,14 euro per ton CO2.

Het kabinet wil de CO2-heffing afschaffen, en komt daarmee tegemoet aan de kritiek dat Nederlandse bedrijven daardoor slechter concurreren dan bedrijven in andere Europese landen. Wanneer en hoe de afschaffing precies vorm zal krijgen, is nu nog niet duidelijk.