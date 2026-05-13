ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CO2-heffing industrie levert voor het eerst geld op

Economie
door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 17:01
anp130526149 1
DEN HAAG (ANP) - Voor het eerst sinds de CO2-heffing voor de industrie bestaat, heeft de overheid er in 2025 geld aan overgehouden. Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) moeten bedrijven samen tussen de 37 en 97 miljoen euro betalen aan CO2-heffing.
De ongeveer 250 bedrijven die de CO2-heffing voor de industrie moeten betalen, krijgen ook zogeheten dispensatierechten. Dat zijn vrijstellingen om toch uit te kunnen stoten.
De NEa heeft afgelopen maand ongeveer 39,4 miljoen zogenoemde dispensatierechten verdeeld. Maar die hoeveelheid rechten is net iets lager dan wat de industrie samen heeft uitgestoten: ongeveer 41,1 miljoen ton CO2. Daardoor hebben bedrijven dus niet genoeg vrijstelling en moeten ze bijbetalen. De uiteindelijke heffing komt neer op 21,14 euro per ton CO2.
Het kabinet wil de CO2-heffing afschaffen, en komt daarmee tegemoet aan de kritiek dat Nederlandse bedrijven daardoor slechter concurreren dan bedrijven in andere Europese landen. Wanneer en hoe de afschaffing precies vorm zal krijgen, is nu nog niet duidelijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

energieprijzen_nl_europa

Energierekening 2026: betaalt Nederland echt de hoogste prijs van Europa?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

generated-image (2)

Wie haalt het meeste voordeel uit het nieuwe pensioenstelsel?

106349137 l

Zo beïnvloedt voeding je brein (en andersom)

144143617_m

Waarom je altijd een paar tennisballen en een sok mee op vakantie moet nemen

ANP-558102449

Kristallnacht in Loosdrecht: Brand in AZC

Loading