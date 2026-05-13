Verdachten van dodelijk geweld uitgaansgebied Hoorn langer vast

ALKMAAR (ANP) - Drie verdachten van een fatale vechtpartij in het uitgaansgebied in Hoorn op zaterdag 28 maart blijven langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank Noord-Holland bepaald.

Een 17-jarige verdachte uit Venhuizen en een 17-jarige verdachte uit Zwaag blijven ieder zestig dagen langer in voorarrest. De derde verdachte van 18 jaar oud uit Hoorn blijft dertig dagen langer in voorarrest.

Bij het geweld kwam een 29-jarige man uit Hoorn om het leven. Hij werd die zaterdagavond doodgestoken op straat. Rond 23.20 uur brak een vechtpartij uit aan de Italiaanse Zeedijk en het Hoofd, waarbij een twintigtal mensen betrokken was.