Coinbase koopt Nederlands cryptobedrijf Deribit voor miljarden

DUBAI (ANP) - De Amerikaanse cryptobeurs Coinbase koopt voor 2,9 miljard dollar (2,6 miljard euro) Deribit, een in Nederland opgericht handelsplatform voor derivaten van cryptomunten. Coinbase verwacht dat de handel in bijvoorbeeld opties en termijncontracten voor bitcoins en andere digitale munten de komende jaren flink zal groeien. Door Deribit te kopen vergroten de Amerikanen hun positie op die markt buiten de VS.

Deribit werd in 2016 opgericht door de broers John en Marius Jansen uit Stadskanaal. Zij wilden de eerste optiebeurs voor cryptomunten ter wereld oprichten en bouwden het uit tot een platform voor derivaten. Met dit soort beleggingsproducten kunnen beleggers speculeren om hogere winsten te behalen, maar ze worden ook gebruikt om risico's af te dekken.

"Dit is geen gewone overname: het is fundamenteel voor onze visie op de creatie van het uitgebreidste, meest conforme en gebruiksvriendelijkste derivatenplatform ter wereld", meldt Coinbase over de aankoop.