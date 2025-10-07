ECONOMIE
Computerfabrikant Dell stijgt op voorzichtig Wall Street

Economie
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 15:38
anp071025132 1
NEW YORK (ANP) - Computerfabrikant Dell is dinsdag op de beurs in New York gestegen in de openingsminuten. Het bedrijf heeft zijn verwachtingen over de winst en omzet in de komende twee jaar fors verhoogd, omdat de vraag naar AI-producten waarschijnlijk sterk toeneemt. Beleggers op Wall Street bleven over het algemeen voorzichtig, nu de sluiting van de federale overheid in de VS al bijna een week duurt door het uitblijven van een begrotingsakkoord tussen Republikeinen en Democraten.
De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,3 procent hoger op 46.827 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent naar 6754 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,2 procent tot 22.976 punten.
Dell steeg ruim 5 procent. Het tempo waarin de verkopen stijgen, zal verdubbelen, voorspelde de computerfabrikant.
