Bewoners dinsdag niet terug naar 120 huizen Amsterdamse flat

AMSTERDAM (ANP) - Na de brand in de Amsterdamse flat zijn alle 120 woningen dinsdag nog niet toegankelijk. Sommige bewoners mogen wat spullen halen, maar stichting Salvage is nog bezig de status van alle appartementen in kaart te brengen en dus kan nog niemand terug komende nacht, aldus de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door de brand kwam een persoon om het leven.

De politie zegt nog niet te weten wie de overledene is en hoe de brand is ontstaan. Het onderzoek loopt nog en daar zijn nog geen resultaten van bekend. De politie hoopt daar woensdag meer over te kunnen delen.

Bij de brand in de nacht naar dinsdag werd het hele gebouw aan de Harry Koningsbergerstraat in Nieuw-West ontruimd. Het gaat om 120 appartementen en naar schatting van de woordvoerder van de veiligheidsregio om 160 tot 180 bewoners. Zij hebben zelf opvang geregeld of kunnen terecht in hotels.