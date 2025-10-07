ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bewoners dinsdag niet terug naar 120 huizen Amsterdamse flat

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 15:48
anp071025136 1
AMSTERDAM (ANP) - Na de brand in de Amsterdamse flat zijn alle 120 woningen dinsdag nog niet toegankelijk. Sommige bewoners mogen wat spullen halen, maar stichting Salvage is nog bezig de status van alle appartementen in kaart te brengen en dus kan nog niemand terug komende nacht, aldus de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Door de brand kwam een persoon om het leven.
De politie zegt nog niet te weten wie de overledene is en hoe de brand is ontstaan. Het onderzoek loopt nog en daar zijn nog geen resultaten van bekend. De politie hoopt daar woensdag meer over te kunnen delen.
Bij de brand in de nacht naar dinsdag werd het hele gebouw aan de Harry Koningsbergerstraat in Nieuw-West ontruimd. Het gaat om 120 appartementen en naar schatting van de woordvoerder van de veiligheidsregio om 160 tot 180 bewoners. Zij hebben zelf opvang geregeld of kunnen terecht in hotels.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

5552325_m

Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

Avocado-fruits

Waarom een avocado zo gezond is

Scherm­afbeelding 2025-10-07 om 07.20.03

Peruaanse bisschop ontmaskerd na liefdesschandaal met 17 minaresssen

Loading