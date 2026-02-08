Concurrent Novo Nordisk stopt met verkoop namaakversie afslankpil

SAN FRANCISCO (ANP/BLOOMBERG) - Het bedrijf Hims & Hers stopt met de verkoop van een imitatieversie van de nieuwe afslankpil van Novo Nordisk. De aankondiging komt kort na een besluit van de Amerikaanse toezichthouder FDA om strenger op te treden tegen namaakversies van afslankmiddelen.

Novo Nordisk kreeg eind december goedkeuring voor het op de markt brengen van een pilversie van zijn populaire obesitasinjectie Wegovy. De Deense farmaceut presenteerde het nieuwe afslankmiddel eerder deze week en concurrent Hims kwam snel daarna met een goedkopere versie. Novo Nordisk noemde dit illegaal en dreigde met juridische stappen.

Na "constructieve gesprekken met belanghebbenden" heeft Hims besloten te stoppen met het aanbieden van de behandeling, meldde het bedrijf op X.

Novo Nordisk, ook producent van het populaire diabetesmedicijn Ozempic, en andere medicijnmakers klagen al langer dat de FDA naar hun mening niet genoeg doet om de verspreiding van goedkopere afslankmiddelen tegen te gaan.