Basketballers 3x3 beginnen WK in Mongolië met twee zeges

ULAANBAATAR (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn voortvarend begonnen aan het WK in Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië. De olympisch kampioen won zijn eerste twee groepswedstrijden. De ploeg van bondscoach Aron Roijé won eerst van Groot-Brittannië met 20-19 en daarna van Litouwen met 21-19. Oranje speelt dinsdag groepswedstrijden tegen Zwitserland en Spanje.

Het mannenteam is in vergelijking met de Olympische Spelen van Parijs op een positie gewijzigd. Arvin Slagter is gestopt en Bryan Alberts heeft zijn plek in de selectie overgenomen. Worthy de Jong, Dimeo van der Horst en Jan Driessen zijn gebleven en erbij in Ulaanbaatar.

De Sportploeg van het Jaar keek tegen Groot-Brittannië tegen een achterstand aan van 18-15, toen Van der Horst en De Jong een sterke comeback bewerkstelligden. De Jong wierp de wedstrijd uit met een tweepunter. Ook tegen Litouwen moest Oranje terugkomen van een achterstand (10-14) en opnieuw was De Jong beslissend.