Consumenten besteden meer aan goederen en diensten

Economie
door anp
vrijdag, 06 februari 2026 om 7:05
DEN HAAG (ANP) - Consumenten hebben in december meer uitgegeven aan goederen en diensten dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De totale consumptie van huishoudens lag in die maand 0,8 procent hoger dan in december 2024. In november gaven consumenten 0,9 procent meer uit.
Aan diensten gaven consumenten 1,2 procent meer uit, vooral aan vervoer, communicatie, medische diensten, horeca, recreatie en cultuur. Bestedingen aan diensten maken ruim de helft uit van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen door huishoudens.
Consumenten schaften daarnaast 0,4 procent meer duurzame goederen aan dan in december 2024. Ze kochten vooral meer elektrische apparaten en schoenen. Aan voedings- en genotmiddelen werd 2,1 procent meer besteed dan een jaar eerder. Verder hebben huishoudens in december 1,8 procent minder overige goederen zoals energie en motorbrandstoffen verbruikt.
De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Het CBS merkt daarbij op dat de omstandigheden voor de consumptie in januari ongunstiger waren dan in december. Dat komt vooral doordat consumenten minder positief waren over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden en door een kleinere groei van de werkzame beroepsbevolking.
