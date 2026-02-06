Waarom een gewoon eitje zo belangrijk is als je stopt met de afvalprik

Miljoenen mensen wereldwijd gebruiken afslankmedicatie zoals Ozempic
en Mounjaro om gewicht te verliezen. Maar wat gebeurt er als je ermee stopt? Een recente meta-analyse
laat zien dat gebruikers gemiddeld 5,6 kilo aankomen na het stoppen – en dat het effect binnen een jaar bijna volledig is teruggedraaid. Een simpel, goedkoop voedingsmiddel kan helpen om die terugval te beperken: het ei.
Wat gebeurt er als je stopt?
Afslankmedicijnen als Ozempic
(semaglutide) en Mounjaro (tirzepatide) zijn zogeheten GLP-1-agonisten. Ze onderdrukken de honger, vertragen de maaglediging en geven een langer vol gevoel. Stop je ermee, dan verdwijnen al die effecten. Diëtiste Sanne Mouha noemt dat een appetite rebound: "Je krijgt meer honger en komt dus ook meer bij. Mensen die stoppen komen gemiddeld 0,8 kilogram per maand aan".
Daarbij komen drie veelvoorkomende klachten: extreme cravings naar vet- en koolhydraatrijke voeding
, darmproblemen door de plotse verandering in eetpatroon, en energiedips door wisselende voedselinname.
Waarom juist een eitje?
Het geheim zit in de eiwitten.
Tijdens het afvallen
met GLP-1-medicatie verlies je niet alleen vet, maar ook spiermassa. Minder spieren betekent een lager rustmetabolisme, waardoor het moeilijker wordt om op gewicht te blijven. Mouha: "Spieren zijn onze verbrandingsmotor. Hoe meer spieren je hebt, hoe meer calorieën je kunt verbranden".
Een ei is daarvoor een gouden keuze. Het bevat een volwaardige portie eiwitten
, geeft langdurig een vol gevoel en is volledig natuurlijk. De oude reputatie dat je eieren met mate moet eten is achterhaald – je mag er gerust één per dag eten.
De drie pijlers om gewichtstoename te voorkomen
Mouha
adviseert een driesporenbeleid:
- Eiwitten bij elke maaltijd – denk aan skyr of yoghurt bij het ontbijt, een hardgekookt ei bij de lunch en vlees of vis bij het avondeten. Streef naar 50 tot 80 gram eiwit per dag.
- Vezels toevoegen – volkorenbrood, groenten, fruit en noten zorgen voor extra verzadiging en een gezonde darmwerking.
- Krachttraining – minstens 30 minuten bewegen per dag, met extra aandacht voor spieropbouw om je metabolisme op peil te houden.
Belangrijk: stop nooit zomaar op eigen houtje. Bouw altijd geleidelijk af in overleg met je huisarts, zodat het hongergevoel langzaam terugkomt.
De afvalprik in cijfers
- Gemiddeld gewichtsverlies met Mounjaro na 36 weken: 21% van het lichaamsgewicht
- Gewichtstoename na stoppen GLP-1: gemiddeld 5,6 kg (meta-analyse, 18 studies)
- Dagelijkse eiwitbehoefte om spieren te behouden: 50–80 gram
- Aanbevolen beweging: minstens 30 minuten per dag, inclusief krachttraining