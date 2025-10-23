Consumenten minder negatief in oktober

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten was in oktober minder negatief dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen verbeterde deze maand naar min 27, van min 32 in september. Dat is de grootste verbetering in bijna twee jaar. Het vertrouwen bleef wel ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 10).

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59). Consumenten waren in oktober 2025 minder negatief over de economie dan in september. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde.

Ook vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen in oktober minder ongunstig dan in september. Het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was positiever, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden minder negatief was.