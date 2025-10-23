ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumenten minder negatief in oktober

Economie
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 6:48
anp231025054 1
DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten was in oktober minder negatief dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen verbeterde deze maand naar min 27, van min 32 in september. Dat is de grootste verbetering in bijna twee jaar. Het vertrouwen bleef wel ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 10).
Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59). Consumenten waren in oktober 2025 minder negatief over de economie dan in september. Zowel het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden als het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verbeterde.
Ook vonden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen in oktober minder ongunstig dan in september. Het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was positiever, terwijl het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden minder negatief was.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

shutterstock 2532521023

5 tekenen dat er iets mis kan zijn met je alvleesklier

anp221025061 1

Trump haalt bakzeil: geen behoefte aan zinloze bijeenkomst met Poetin

ANP-515336485

Russische regio’s bijna blut: ‘Nog maar voor drie dagen geld’

Grondwet-1848-e1675938492151

Waarom het er (praktisch) niets toe doet wat Bontenbal van homo's in religieus onderwijs vindt

ANP-535964606

Klopt het wel dat er duizend asielzoekers per week naar Nederland komen, zoals Eerdmans zegt?

Loading