Nieuw onderzoek The Lancet: niet alle antidepressiva hebben dezelfde bijwerkingen

Meer dan een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva , maar welke bijwerkingen je kunt verwachten verschilt enorm per medicijn

Antidepressiva kunnen bijwerkingen hebben. Maar wist je dat deze bijwerkingen sterk verschillen per medicijn? Een baanbrekend nieuw onderzoek brengt eindelijk duidelijkheid over welke antidepressiva welke effecten hebben op je lichaam.​

Het grootste onderzoek ooit

Onderzoekers van prestigieuze instellingen zoals King's College London en de Universiteit van Oxford onderzochten maar liefst 30 verschillende antidepressiva. Ze analyseerden gegevens van meer dan 58.000 deelnemers uit 151 studies en 17 rapporten van de Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenautoriteit (FDA).​

Het resultaat? Een van de meest uitgebreide vergelijkingen ooit gemaakt van de bijwerkingen van antidepressiva. De bevindingen werden deze week gepubliceerd in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet.

Welke medicijnen werden onderzocht?

Het onderzoek keek naar een breed scala aan antidepressiva, waaronder:

SSRI's (Selectieve Serotonine Heropname Remmers):

Sertraline (Zoloft)

Fluoxetine (Prozac)

Citalopram (Celexa)

Paroxetine (Paxil)

SNRI's (Serotonine-Noradrenaline Heropname Remmers):

Duloxetine (Cymbalta)

Venlafaxine (Effexor)

Desvenlafaxine

NDRI's (Noradrenaline-Dopamine Heropname Remmers):

Bupropion (Wellbutrin)

De Belangrijkste Bevindingen

Bloeddruk en Hartslag

De effecten verschilden aanzienlijk:​

Fluoxetine werd gelinkt aan een stijging van de bloeddruk

Citalopram had geen effect op de bloeddruk

Venlafaxine leidde tot een verhoging van de hartslag

Paroxetine had geen effect op de hartslag

Gewicht

Gewichtstoename:

Minder vaak voorgeschreven middelen zoals mirtazapine (Remeron) waren geassocieerd met gewichtstoename

Gewichtsverlies: De in de VS meest voorgeschreven antidepressiva toonden juist het tegenovergestelde effect op de korte termijn:

Fluoxetine

Bupropion

Sertraline

Cholesterol en Leverfunctie

Drie SNRI's (duloxetine, venlafaxine en desvenlafaxine) werden geassocieerd met verhoogd cholesterol

Sertraline en desvenlafaxine vertoonden een verhoging van een leverenzym dat kan wijzen op verminderde leverfunctie​

Moet je je zorgen maken?

Het korte antwoord: Nee.

Hoewel de verschillen statistisch significant waren, benadrukken experts dat de veranderingen relatief klein zijn.​

"Niet alles wat statistisch significant is, is ook klinisch betekenisvol," zegt dr. Jonathan Alpert, hoofd van de afdeling psychiatrie bij Montefiore Einstein.​

Dr. Frank Moriarty, hoogleraar aan het Royal College of Surgeons in Ierland, bevestigt dat het onderzoek geen grote nieuwe fysieke bijwerkingen van antidepressiva aantoont.​

Niet alle bijwerkingen onderzocht

Het onderzoek keek alleen naar cardiovasculaire en metabolische effecten. Andere veelvoorkomende bijwerkingen zoals:​

Seksuele disfunctie

Hoofdpijn

Maagklachten

In zeldzame gevallen: agitatie en suïcidaal gedrag

...werden niet meegenomen in deze analyse.

Voordelen wegen zwaarder

Experts benadrukken dat de voordelen van antidepressiva voor veel patiënten ruimschoots opwegen tegen de bijwerkingen.​