Rob Jetten baalt van partijleden: ‘Nog steeds groot voorstander van gekozen premier’

Politiek
door Peter Janssen
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:21
bijgewerkt om woensdag, 22 oktober 2025 om 11:25
D66-leider Rob Jetten is het lang niet altijd eens met de standpunten van zijn eigen partij. Neem bijvoorbeeld het plan om een gekozen minister-president en burgemeester in te voeren – ooit het kroonjuweel van D66. De achterban stemde hier onlangs tegen, maar zelf blijft Jetten enthousiast. “Ik ben er persoonlijk nog steeds groot voorstander van”, zegt hij in BNR’s Big Ten van de Lijsttrekkers.
Leden draaien kroonjuwelen de nek om
Tijdens het partijcongres besloten de leden dat directe verkiezingen voor premier en burgemeester uit het verkiezingsprogramma moeten verdwijnen. Best bijzonder, want juist D66 stond decennialang bekend als de partij van democratische vernieuwing. Het partijbestuur liet eerder al weten het niet eens te zijn met de beslissing.
“Het partijcongres zei: ga aan de slag met mensen veel meer aan de voorkant betrekken bij het maken van politieke keuzes”, legt Jetten uit. Volgens de leden moet de partij zich meer richten op lokale thema’s, zoals onderwijs en de inrichting van buurten.
‘Politiek is niet voor bange mensen’
Jetten zegt “het niet zo eens” te zijn “met die keuzes van de leden”. Hij benadrukt dat een gekozen premier ook verantwoordelijkheid en duidelijkheid schept. “Als Wilders nou de afgelopen periode zelf het kabinet had moeten leiden – in plaats van een ongekozen ambtenaar, met alle respect naar Schoof die hard heeft gewerkt – dan had Wilders nu zelf op de blaren moeten zitten voor de enorme puinhoop die zijn kabinet ervan heeft gemaakt.”
Volgens Jetten had de kiezer Wilders in dat geval direct kunnen afrekenen. Daarom blijft hij pleiten voor meer directe zeggenschap van burgers: “Politiek is niet voor bange mensen.”
Bron: BNR

