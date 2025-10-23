ECONOMIE
Meerdere gewonden bij aanvallen op Zaporizja

Samenleving
door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 6:29
anp231025052 1
ZAPORIZJA (ANP/RTR) - Bij verschillende aanvallen op de Zuidoost-Oekraïense stad Zaporizja zijn 16 mensen gewond geraakt, meldt gouverneur Ivan Fedorov. Ook in het district Zaporizja viel een gewonde. Het is niet bekend hoe ernstig de slachtoffers gewond zijn.
Volgens Fedorov voerde Rusland zeker 740 aanvallen uit op 19 plekken in de regio Zaporizja. Zo werden er 10 luchtaanvallen uitgevoerd, vonden er drie aanvallen met raketwerpers plaats en werden er bijna 500 drones op het gebied afgestuurd.
Er kwamen 313 meldingen binnen van schade aan woningen, auto's en infrastructuur, meldt de gouverneur op Telegram.
