Consumenten net zo negatief in augustus als in juli

DEN HAAG (ANP) - Consumenten waren in augustus net zo negatief als een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index voor het vertrouwen bleef deze maand staan op min 32. In juni was dat min 36. Het vertrouwen bleef daarmee ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (min 10).

Aan het herstel van het consumentenvertrouwen, na het absolute dieptepunt in oktober 2022, kwam in het najaar van 2024 een eind. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Consumenten waren in augustus even negatief over de economie als in juli. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden verbeterde, terwijl het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden verslechterde.