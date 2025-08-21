VS sturen drie oorlogsschepen naar kust Venezuela

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten sturen drie oorlogsschepen richting Venezuela om drugssmokkel tegen te gaan, meldt een Amerikaanse functionaris aan persbureau AFP. Naast de torpedobootjagers wil Washington volgens Amerikaanse media ook 4000 mariniers in de regio inzetten.

De VS voeren de druk op president Nicolás Maduro van Venezuela daarmee verder op. Eerder deze maand verdubbelde de regering-Trump al de beloning tot 50 miljoen euro (43 miljoen euro) voor informatie die tot zijn aanhouding leidt vanwege vermeende betrokkenheid bij drugshandel. Washington erkent Maduro's laatste twee verkiezingsoverwinningen niet en verwijt hem leiding te geven aan Cartel de los Soles.

Het Witte Huis zei dinsdag dat Trump "elk middel" wil inzetten om de drugstoevoer te stoppen. "Wie hiervoor verantwoordelijk is, zal ter verantwoording worden geroepen", aldus woordvoerder Karoline Leavitt, die de Venezolaanse regering een "narcoterreurkartel" noemde.