ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

PostNL zakt op voorzichtig Damrak na resultaten

Economie
door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 9:25
anp280426053 1
AMSTERDAM (ANP) - PostNL ging dinsdag omlaag op de Amsterdamse beurs. De post- en pakketbezorger wist de omzet in het afgelopen kwartaal op peil te houden. De onderneming profiteerde van verkiezingspost en behaalde meer omzet met het bezorgen van post. Het bezorgen van pakketjes leverde echter minder op door een zwakkere marktgroei vanwege lagere consumentenbestedingen. Het aandeel zakte ruim 3 procent.
PostNL stapt zoals aangekondigd op 12 juli over op standaard postbezorging binnen twee dagen. Topman Pim Berendsen herhaalde de noodzaak van een verruiming naar bezorging binnen drie werkdagen en kostencompensatie van de overheid om de postbezorging op lange termijn "levensvatbaar" te houden. Ook de Iranoorlog zorgt volgens de topman voor problemen bij PostNL. Dat conflict stuwt de brandstofprijzen en drukt op het consumentenvertrouwen.
De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 1007,37 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

191702428 l normal none

NRG-Stadium-Houston-869x578

1920_ahnieuwewinkelhoofddorp

243665617_m

175543081_m

164008338_m

Loading