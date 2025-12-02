Consumentenbond opent meldpunt voor koppelverkoop zorgverzekering

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond en claimorganisatie ConsumentenClaim hebben een meldpunt geopend voor mensen die zijn gedupeerd door koppelverkoop. Daardoor betalen mensen volgens de Consumentenbond vaak veel meer voor hun zorgverzekering dan nodig.

Bij koppelverkoop door zorgverzekeraars moeten mensen een dure basisverzekering afsluiten als ze een uitgebreid aanvullend pakket willen, aldus de Consumentenbond. Of ze bieden consumenten geen goedkope aanvullende verzekeringen als ze zelf voor een dure basisverzekering kiezen. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars stoppen met verplichte koppelverkoop. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurden koppelverkoop vorig jaar ook af. Het is echter niet wettelijk verboden.

"Het is onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars die oproep gewoon negeren", vindt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. De belangenbehartiger van consumenten wil ook dat verzekeraars eerlijkere zorgverzekeringen aanbieden.

Meer premie dan tandartskosten

Bij het zorgverzekeringsaanbod voor 2025 deden zeker acht zorgverzekeraars aan koppelverkoop en bij het aanbod voor 2026 is dit gestegen naar zeker tien, onderzocht de Consumentenbond. Het komt vooral voor bij aanvullende pakketten voor fysiotherapie en mondzorg. Zo zouden mensen bij een bepaalde verzekeraar meer premie betalen dan wat ze aan tandartskosten vergoed krijgen. Bij andere organisaties kunnen ze alleen een losse tandartsverzekering afsluiten als ze een duurdere basisverzekering nemen.

De Consumentenbond en ConsumentenClaim gaan onderzoeken hoeveel mensen te veel hebben betaald door koppelverkoop, hoe hoog de schade is en of ze die kunnen verhalen op de zorgverzekeraars.