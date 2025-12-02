ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumentenbond opent meldpunt voor koppelverkoop zorgverzekering

Economie
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 8:28
anp021225064 1
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond en claimorganisatie ConsumentenClaim hebben een meldpunt geopend voor mensen die zijn gedupeerd door koppelverkoop. Daardoor betalen mensen volgens de Consumentenbond vaak veel meer voor hun zorgverzekering dan nodig.
Bij koppelverkoop door zorgverzekeraars moeten mensen een dure basisverzekering afsluiten als ze een uitgebreid aanvullend pakket willen, aldus de Consumentenbond. Of ze bieden consumenten geen goedkope aanvullende verzekeringen als ze zelf voor een dure basisverzekering kiezen. De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars stoppen met verplichte koppelverkoop. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) keurden koppelverkoop vorig jaar ook af. Het is echter niet wettelijk verboden.
"Het is onbegrijpelijk dat zorgverzekeraars die oproep gewoon negeren", vindt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. De belangenbehartiger van consumenten wil ook dat verzekeraars eerlijkere zorgverzekeringen aanbieden.
Meer premie dan tandartskosten
Bij het zorgverzekeringsaanbod voor 2025 deden zeker acht zorgverzekeraars aan koppelverkoop en bij het aanbod voor 2026 is dit gestegen naar zeker tien, onderzocht de Consumentenbond. Het komt vooral voor bij aanvullende pakketten voor fysiotherapie en mondzorg. Zo zouden mensen bij een bepaalde verzekeraar meer premie betalen dan wat ze aan tandartskosten vergoed krijgen. Bij andere organisaties kunnen ze alleen een losse tandartsverzekering afsluiten als ze een duurdere basisverzekering nemen.
De Consumentenbond en ConsumentenClaim gaan onderzoeken hoeveel mensen te veel hebben betaald door koppelverkoop, hoe hoog de schade is en of ze die kunnen verhalen op de zorgverzekeraars.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

ANP-505649620 (1)

Ben je een beetje lui? Daar kun je eigenlijk niks aan doen

ANP-543108974

Zo stel je zelf een goed noodpakket samen: “Koop vooral geen kant-en-klaar pakket”

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

Loading