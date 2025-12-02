ECONOMIE
Koning eert 'Surinaamse weerbaarheid' tijdens staatsbanket

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 8:21
anp021225060 1
PARAMARIBO (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft maandagavond tijdens het staatsbanket op de eerste dag van zijn staatsbezoek aan Suriname de "Surinaamse weerbaarheid en verzetsstrijd door de eeuwen heen" geëerd. Hij deed dit in een toespraak tijdens het banket in Paramaribo, dat werd aangeboden door president Jennifer Geerlings-Simons.
"Suriname heeft veerkracht", zei de koning. "Onrecht, schokgolven en economische tegenspoed; ze breken de geest van de Surinamers niet. U komt tegenslagen te boven. Altijd. Ook al vergt dit vaak grote offers." Willem-Alexander gaf verschillende voorbeelden, zoals de "moedige marrons die hun zelf veroverde vrijheid met hand en tand verdedigden vanuit hun schuilplaatsen in het bos". Ook noemde hij verzetsheld Boni en schrijver Anton de Kom "die ons een spiegel voorhield waarin we ons eigen gebrek aan menselijkheid scherp gereflecteerd zagen".
De koning noemde ook nadrukkelijk "de Surinaamse steun in de Tweede Wereldoorlog. Aan de Surinaamse kanonniers die vrijwillig dienstdeden op Nederlandse marine- en koopvaardijschepen."
