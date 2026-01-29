ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumentenbond: veel reisaanbieders onduidelijk over annuleren

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:34
anp290126132 1
DEN HAAG (ANP) - Zeven op de tien grote Nederlandse reisaanbieders communiceren onduidelijk over annuleringsvoorwaarden en de kosten ervan, meldt de Consumentenbond na onderzoek. Tijdens het boeken krijgen consumenten te maken met tegenstrijdige annuleringsvoorwaarden of ontbreekt cruciale informatie.
Bij Bolderman, Corendon, dé VakantieDiscounter, Expedia, KLM Holidays, Sunweb en Transavia Holidays komen de annuleringskosten niet in beeld tijdens het boeken. "In plaats daarvan verwijzen ze naar allerlei voorwaarden, bijvoorbeeld van henzelf, van de ANVR en van de uitvoerende reisorganisatie. Dit levert een wirwar aan kleine lettertjes op met vaak tegenstrijdige bepalingen", stelt de Consumentenbond.
De bond benadrukt dat in eerdere rechtszaken is beslist dat consumenten geen annuleringskosten hoefden te betalen, omdat het onduidelijk was welke annuleringsvoorwaarden golden. "Helaas trekken de meeste reisaanbieders zich nog niets aan van deze rechterlijke uitspraken."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

prd-front-5161535-1-600x600

Melatonine: het 'natuurlijke' slaapmiddel dat minder onschuldig is dan je denkt

Loading