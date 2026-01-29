Consumentenbond: veel reisaanbieders onduidelijk over annuleren

DEN HAAG (ANP) - Zeven op de tien grote Nederlandse reisaanbieders communiceren onduidelijk over annuleringsvoorwaarden en de kosten ervan, meldt de Consumentenbond na onderzoek. Tijdens het boeken krijgen consumenten te maken met tegenstrijdige annuleringsvoorwaarden of ontbreekt cruciale informatie.

Bij Bolderman, Corendon, dé VakantieDiscounter, Expedia, KLM Holidays, Sunweb en Transavia Holidays komen de annuleringskosten niet in beeld tijdens het boeken. "In plaats daarvan verwijzen ze naar allerlei voorwaarden, bijvoorbeeld van henzelf, van de ANVR en van de uitvoerende reisorganisatie. Dit levert een wirwar aan kleine lettertjes op met vaak tegenstrijdige bepalingen", stelt de Consumentenbond.

De bond benadrukt dat in eerdere rechtszaken is beslist dat consumenten geen annuleringskosten hoefden te betalen, omdat het onduidelijk was welke annuleringsvoorwaarden golden. "Helaas trekken de meeste reisaanbieders zich nog niets aan van deze rechterlijke uitspraken."