Overspel? Huur een alibi

"Ik heb een vrouw en een vriendin," zegt de man aan de telefoon tegen Die Welt. Hij is 45 en wil verder niets over zichzelf prijsgeven. Geen naam, geen adres, alleen dit: hij leidt een dubbelleven. Hij is al meer dan 20 jaar getrouwd en heeft sinds tweeënhalf jaar een vriendin. Hij heeft twee kinderen met zijn vrouw en ze wonen samen.

Zijn vrouw weet er niets van. En dat zal ook zo blijven. Want de man aan de telefoon betaalt er 1500 euro per maand voor.

De ontvanger is Stefan Eiben, oprichter van het "Alibi Agency".

Stefan Eiben, runt al 26 jaar de “Alibi Agency”, een bedrijf dat klanten geloofwaardige alibi’s verkoopt voor privézaken als affaires, geheime nevenbanen, ziekte of baanverlies, zolang er niets illegaals of tegen overheden/banken gebeurt.

Hij begon het bureau ooit als grap na een afgeblazen uitgaansavond, bouwde er zonder businessplan een internationaal netwerk van circa 3600 freelancers en partnerbedrijven mee op, en levert nu alles van nep‑vrienden en fake zakelijke partners tot documenten, visitekaartjes en social­media‑profielen om een tweede leven te stutten.

Typische cliënten zijn niet alleen vreemdgangers, maar ook mensen die een controlling partner willen ontlopen, een ziekte willen verzwijgen, een OnlyFans‑account of sekswerk verborgen willen houden, of een verloren baan willen maskeren om gezichtsverlies te voorkomen; corona en platforms als OnlyFans gaven het bedrijf extra groei.

Eiben benadrukt een morele grens – “niets illegaals” en geen gebruik richting instanties – maar schuift morele vragen over zelfbeschikking van de bedrogen partij grotendeels terzijde, met het argument dat niet alle partners “de waarheid willen weten” en dat hij niemand beoordeelt, terwijl hij tegelijk toegeeft dat hij buikgevoel gebruikt om bepaalde klussen te weigeren.

NB: Alibi Agency opereert internationaal.