Turkije wil helpen bij verminderen spanningen tussen Iran en VS

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:31
ANKARA (ANP/AFP) - Turkije wil helpen bij het terugbrengen van de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Buitenlandminister Hakan Fidan zal de hulp vrijdag aanbieden tijdens een ontmoeting met zijn Iraanse ambtgenoot Abbas Araghchi, aldus een bron binnen zijn ministerie.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met een aanval op Iran en militair ingrijpen in dat land. NAVO-lidstaat Turkije zegt tegen elke buitenlandse interventie in zijn buurland te zijn en heeft Washington aangespoord om zijn problemen met Iran "stap voor stap" op te lossen.
Turkije heeft contact gezocht met beide landen en gewaarschuwd dat de regio destabilisatie in Iran niet aankan. Als Araghchi vrijdag in Turkije is, zal Fidan hem onder meer vertellen dat Turkije tegen een militaire aanval op Iran is en waarschuwen dat een dergelijke aanval gepaard gaat met grote risico's, zegt de ingewijde verder.
