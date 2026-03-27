Consumentenbond vindt paascampagne Jumbo "te kort door de bocht"

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond vindt de claim van Jumbo dat het de laagste paasprijzen van Nederland heeft "te kort door de bocht". Volgens de Consumentenbond kiest de winkelketen zelf gunstig geprijsde producten, maakt vergelijkingsfouten en verstopt het de kleine lettertjes. Jumbo is van mening dat de campagne "goed onderbouwd" is.

De Consumentenbond zegt veel fouten te hebben ontdekt in de prijsvergelijking van Jumbo. De waakhond vindt het onvoldoende dat de winkelketen "de prijs van dertig gunstig gekozen producten met slechts vijf andere supermarkten vergelijkt". "Bovendien zitten dure paasproducten, zoals paaseieren en paasstollen, niet in de vergelijking", schrijft de Consumentenbond.

Jumbo laat weten op basis van de opmerkingen van de Consumentenbond enkele verduidelijkingen te hebben doorgevoerd. "Zo hebben we de toelichting in onze uitingen op de website, in de digitale folder en op digitale schermen nog zichtbaarder gemaakt." De supermarktketen is van mening dat de campagne voldoende duidelijk is voor klanten.

'Vol fouten en gaten'

Dat Jumbo aanpassingen heeft gedaan op de folder en online is voor de Consumentenbond nog niet voldoende. "Die uitleg staat niet op de talloze posters die de klanten in de winkels tegenkomen. Jumbo wil die niet aanpassen of weghalen", zegt de waakhond.

De winkelketen stelt dat wanneer een van de geselecteerde producten goedkoper is bij een van de vijf andere supermarkten (Albert Heijn, Lidl, Aldi, Plus en Dirk) de prijs direct wordt aangepast. Volgens de Consumentenbond zit de prijsvergelijking "nog steeds vol fouten en gaten" en is er helemaal geen sprake van de laagste paasprijzen.

De Consumentenbond verzet zich al langer tegen prijsbeloften als "de goedkoopste". Als Jumbo niet stopt, overweegt de bond vervolgstappen.