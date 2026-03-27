Rusland verklaart maker Oscar-winnende film buitenlandse agent

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft Pavel Talankin, de maker van de Oscar-winnende documentaire Mr. Nobody against Putin, aangemerkt als buitenlandse agent. Moskou gebruikt dat label om kritische individuen en organisaties aan te pakken.

Talankin legde als medewerker van een school in Rusland vast hoe leraren gedwongen werden om propaganda over de oorlog in Oekraïne door te geven aan leerlingen. Hij vluchtte het land uit en smokkelde het beeldmateriaal mee.

Buitenlandse agenten worden in Rusland verplicht om aan allerlei bureaucratische verplichtingen te voldoen. Ze moeten de autoriteiten inzicht geven in hun financiën, om te laten zien of ze geld ontvangen uit het buitenland. Ook kunnen mensen ontslagen worden en websites uit de lucht gehaald worden.

Eerder deze week werd de prijswinnende documentaire al verboden op een aantal streamingplatforms in de regio Tsjeljabinsk, vanwege het "promoten van terrorisme". Het is niet bekend in welk land de 35-jarige Talankin zich momenteel bevindt.