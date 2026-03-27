Voorjaarsnota: zorgpremie daalt, maar belasting gaat omhoog

DEN HAAG (ANP) - De zorguitgaven vallen de komende jaren honderden miljoenen lager uit dan eerder werd gedacht, maar daar gaat de premiebetaler per saldo weinig van merken. De zorgpremie daalt weliswaar, maar daar zet het kabinet een belastingverhoging tegenover. De meevaller op de begroting is namelijk nodig om tegenvallers bij met name de sociale zekerheid op te vangen.

Dat staat in de voorjaarsnota die minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin worden de lopende begroting en de verwachtingen voor de komende jaren bijgesteld voor mee- en tegenvallers. Daarnaast zijn daar nu de financiële afspraken uit het coalitieakkoord van D66, VVD en CDA in verwerkt.

Heinen waarschuwde eerder al dat het groeiend aantal arbeidsongeschikten een forse strop is voor de schatkist. Ook de asielopvang kost meer dan vorig jaar op Prinsjesdag werd begroot. Veel van deze tegenvallers werken ook door in latere jaren, waardoor het totale gat dat in deze kabinetsperiode gedekt moet worden in de miljarden loopt.

Begrotingstekort valt hoger uit

Door de plannen van het kabinet-Jetten valt het begrotingstekort de komende jaren hoger uit. Het blijft wel steeds onder de Europese norm van 3 procent van de omvang van de economie, al zit het daar volgend jaar met 2,9 procent wel dichtbij. Dat laatste komt onder meer doordat het kabinet alvast meer uitgeeft, terwijl maatregelen pas in latere jaren tot meer inkomsten leiden.

In de cijfers en ramingen uit de voorjaarsnota is nog geen rekening gehouden met de economische gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zijn dus omgeven door onzekerheid, waarschuwt Heinen. "Hierop moeten we ons voorbereiden." Het kabinet zegt al langer dat er weinig financiële ruimte is om de gevolgen van de onrust voor de portemonnee van burgers te verzachten.

Vaste uitgavenkaders

Heinen hamert op het belang van vaste uitgavenkaders, waarbij tegenvallers worden opgevangen door besparingen elders. De inkomsten bewegen juist mee met de economische ontwikkeling. Daardoor daalt het tekort in goede tijden en stijgt het als de economie tegenzit. De begroting werkt zo als 'schokdemper' en dat is gezien de huidige onzekerheid extra belangrijk, aldus de minister.

Aan de inkomstenkant bevat deze voorjaarsnota een forse meevaller. Er komt naar verwachting 5 miljard euro meer binnen dan eerder werd begroot, met name via de winstbelasting voor bedrijven. Maar de oplopende energieprijzen maken ook die inschatting onzeker.