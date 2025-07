Consumentenbond waarschuwt voor versoberde handbagageregels KLM

|De Consumentenbond waarschuwt voor het vernieuwde handbagagebeleid van KLM . KLM-klanten moeten voor 9 bestemmingen gaan bijbetalen voor handbagage. Op andere vluchten is dat nog gratis. De Consumentenbond vindt het nieuwe KLM-beleid verwarrend en in strijd met een uitspraak van het Europese Hof uit 2014. Dat oordeelde dat een vliegticket altijd inclusief een redelijke hoeveelheid bagage moet zijn.

KLM en Air France voerden hun nieuwe handbagagebeleid per 1 juli jl. stilletjes in, voor vluchten vanaf 9 september. Het geldt voor nieuwe boekingen vanaf Amsterdam/Parijs naar Athene, Dublin, Florence, Helsinki, München, Praag, Stockholm, Turijn en Wenen. KLM biedt voor die bestemmingen standaard een ‘basic’ ticket aan, dat exclusief handbagage is. Consumenten die handbagage willen meenemen, moeten bijbetalen.

Ordinair verdienmodel

De goedkoopste retourprijzen naar deze bestemmingen dalen gemiddeld met zo’n €8. Maar het meenemen van handbagage kost gemiddeld zo’n €28 extra. En kan oplopen tot wel €40. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten betalen dus per retour gemiddeld €20 meer. Het is gewoon een ordinair verdienmodel voor KLM.’

Stilletjes kleiner dan bij easyJet

De Consumentenbond vindt het beleid van KLM verwarrend. Consumenten gaan ervan uit dat ze bij KLM gratis een rolkoffertje mee mogen nemen. Nu verandert dat voor een deel van de bestemmingen, zonder dat dat duidelijk is aangekondigd.

Daarom waarschuwt de Consumentenbond passagiers dat de regels niet langer op alle vluchten hetzelfde zijn. Opvallend is ook dat het tasje dat KLM-passagiers wel gratis mogen meenemen, veel kleiner is dan bij bijvoorbeeld easyJet.

KLM toegevoegd aan Europese klacht